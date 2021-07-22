Trabzonspor, Djaniny ile kazandı

Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor, Djaniny ile kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2021 19:52
Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 35. dakikada Djaniny'den geldi. Bordo mavili ekip maça Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny 11'iyle çıktı. Karadeniz ekibinin kaptanlığını Nwakaeme yaptı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda Fode Koita, Flavio, Yusuf Sarı, Faruk Can Genç, Koray Kılınç, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül'e şans verdi.

Trabzonspor, 24 Temmuz günü Başakşehir ile hazırlık maçında karşılaşacak.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.