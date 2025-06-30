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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a dev zam!

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın yıllık ücretini 60 milyon TL'den 116 milyon TL'ye yükseltti.

calendar 30 Haziran 2025 13:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a dev zam!
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Trabzonspor, kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'la sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. 

Başkan Ertuğrul Doğan'ın "20 milyon Euro verseler de satmam" dediği Uğurcan, bordo-mavili takımda kalıyor.

YENİ SÖZLEŞME, YENİ ÜCRET



Yeni mukaveleyle birlikte 28 yaşındaki kalecinin maaşına ciddi bir artış yapılacak. Halen yılda 60 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır'ın yeni sözleşmeyle birlikte yıllık ücretinin 116 milyon TL'ye (yaklaşık 2.5 milyon Euro) çıkacağı belirtildi. Bu zam, mevcut maaşına yüzde 93'lük bir artış anlamına geliyor.

SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI BEKLENİYOR

Böylelikle transfer defterini tamamen kapatan milli kalecinin 2027 Haziran olan mukavele süresinin 2030'a dek uzatılması bekleniyor.

SAVIC'İ YAKALADI 

Yıllık ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine yükselen Uğurcan, takımın en çok para kazanan ismi Stefan Savic'i yakalamış oldu.




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