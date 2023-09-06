Trabzonspor'dan Belçika'ya gitti!

Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor'dan Belçika'ya gitti!
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06 Eylül 2023 19:36
Son güncelleme 06 Eylül 2023 19:37
Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat'ın, Westerlo Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzonspor bu transferden 600 bin euro bonservis + 500 bin euro bonus kazanacak. Ayrıca oyuncunun sonraki satışının karından %20 pay alacak.

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