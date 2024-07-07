Trabzonspor, önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmayı planlarken transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Bordo-Mavili ekip, Portekizli yıldız oyuncu Andre Gomes ile yakından ilgilenmeye başladı.
BONSERVİSİNİN ELİNDE OLMASI AVANTAJ
Daha önce Barcelona, Valencia, Benfica ve Everton gibi büyük kulüplerde forma giyen Gomes'in bonservisinin elinde olması, Trabzonspor için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
AVCI SICAK BAKIYOR
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Andre Gomes'in transferine sıcak bakıyor.
SON KARARI RAPORLAR BELİRLEYECEK
31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferi konusunda son kararı, sakatlık raporları belirleyecek.
Son olarak Bordo-Mavili ekip, Portekizli yıldız oyuncu Andre Gomes ile yakından ilgilenmeye başladı.
BONSERVİSİNİN ELİNDE OLMASI AVANTAJ
Daha önce Barcelona, Valencia, Benfica ve Everton gibi büyük kulüplerde forma giyen Gomes'in bonservisinin elinde olması, Trabzonspor için önemli bir avantaj olarak görülüyor.
AVCI SICAK BAKIYOR
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Andre Gomes'in transferine sıcak bakıyor.
SON KARARI RAPORLAR BELİRLEYECEK
31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferi konusunda son kararı, sakatlık raporları belirleyecek.
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