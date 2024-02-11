Trabzonspor'da yeni transfer bu kez 11'de!

Trabzonspor'un Dortmund'dan kadrosuna kattığı Thomas Meunier, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yeni transfer bu kez 11'de!
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11 Şubat 2024 12:14
Borussia Dortmund'tan transfer edildikten sonra ayağının tozuyla Gençlerbirliği maçına çıkan ve kupadaki mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olup Eren Elmalı'nın golünde asisti yapan Thomas Meunier, Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli sağ bekin uyum sürecinden memnun. Fırtına'nın hocası, Belçikalı futbolcunun savunma hattına liderlik yapmasını istiyor.

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