Trabzonspor'da Ukrayna harekatı!

Ara transferde Ukrayna pazarına yönelen Trabzonspor, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katmıştı.
Yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için temaslarını yoğun bir şekilde yürüten bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen stoper Denys Popov ile de ilgilendiği ileri sürüldü.
4 MİLYON EURO
Ukrayna basını, Fırtına'nın 1.5 haftadır bu transferi bitirmek için uğraştığını yazdı. Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
"ELİMİZE RESMİ BELGE ULAŞMADI"
Kiev başkanı şu an için Trabzonspor cephesinden resmi bir belgenin ellerine ulaşmadığını açıkladı. Dinamo'nun 11'inde değişmez isimler arasında yer alan Popov, 3 kez de Ukrayna A Milli Takım formasını giydi.
Bordo-mavililer, stoper pozisyonu için birçok farklı oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.
Yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için temaslarını yoğun bir şekilde yürüten bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen stoper Denys Popov ile de ilgilendiği ileri sürüldü.
4 MİLYON EURO
Ukrayna basını, Fırtına'nın 1.5 haftadır bu transferi bitirmek için uğraştığını yazdı. Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
"ELİMİZE RESMİ BELGE ULAŞMADI"
Kiev başkanı şu an için Trabzonspor cephesinden resmi bir belgenin ellerine ulaşmadığını açıkladı. Dinamo'nun 11'inde değişmez isimler arasında yer alan Popov, 3 kez de Ukrayna A Milli Takım formasını giydi.
Bordo-mavililer, stoper pozisyonu için birçok farklı oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.