Trabzonspor'da Ukrayna harekatı!

Shakhtar'dan Danylo Sikan'ı kadrosuna katan Trabzonspor, yine aynı takımdan sağ kanat Oleksandr Zubkov için yoğun mesai harcıyor. Gündeme gelen diğer oyuncu ise Dinamo Kievli Denys Popov.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Ukrayna harekatı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2025 13:14
Son güncelleme 25 Ocak 2025 13:16
Ara transferde Ukrayna pazarına yönelen Trabzonspor, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katmıştı.

Yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için temaslarını yoğun bir şekilde yürüten bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen stoper Denys Popov ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

4 MİLYON EURO




Ukrayna basını, Fırtına'nın 1.5 haftadır bu transferi bitirmek için uğraştığını yazdı. Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

"ELİMİZE RESMİ BELGE ULAŞMADI"


Kiev başkanı şu an için Trabzonspor cephesinden resmi bir belgenin ellerine ulaşmadığını açıkladı. Dinamo'nun 11'inde değişmez isimler arasında yer alan Popov, 3 kez de Ukrayna A Milli Takım formasını giydi.

Bordo-mavililer, stoper pozisyonu için birçok farklı oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery