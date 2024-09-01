Trabzonspor'da transferin geliş günü

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Serdar Saatçı Pazartesi günü saat 18.55'te İstanbul'da olacak. Oyuncu imzayı attıktan sonra, Ümit Milli Takım kampına katılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da transferin geliş günü
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01 Eylül 2024 15:39
Son güncelleme 01 Eylül 2024 15:43
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Serdar Saatçı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serdar Saatçı Pazartesi günü saat 18.55'te İstanbul'da olacak. Oyuncu imzayı attıktan sonra, Ümit Milli Takım kampına katılacak.

 Bordo mavili takım, genç oyuncu için Portekiz ekibine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Trabzonspor, Braga'dan sonra Serdar Saatçı ile de 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.

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