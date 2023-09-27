Trabzonspor'da tek teselli Onuachu!

Hatay karşısındaki şok yenilgiden kalan tek teselli Onuachu'nun performansı oldu.
Trabzonspor, Hatay defansının kilidini açmakta zorlanırken sahneye yine Onuachu çıktı, Visca'ya kafayla harika bir asist yaptı.
Nijeryalı forvet, 62. dakikada ise golünü atıp skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş maçındaki performansının üzerine koyarak devam eden Onuachu, Trabzon kariyerine müthiş bir başlangıç yapmış oldu.
Trabzonspor, Hatay defansının kilidini açmakta zorlanırken sahneye yine Onuachu çıktı, Visca'ya kafayla harika bir asist yaptı.
Nijeryalı forvet, 62. dakikada ise golünü atıp skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş maçındaki performansının üzerine koyarak devam eden Onuachu, Trabzon kariyerine müthiş bir başlangıç yapmış oldu.