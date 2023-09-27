Trabzonspor'da tek teselli Onuachu!

Trabzonspor, Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılarak taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Müsabakada bir gol atan ve iyi bir performans ortaya koyan Onuachu, Fırtına'ya teselli gibi geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da tek teselli Onuachu!
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27 Eylül 2023 10:52
Hatay karşısındaki şok yenilgiden kalan tek teselli Onuachu'nun performansı oldu.

Trabzonspor, Hatay defansının kilidini açmakta zorlanırken sahneye yine Onuachu çıktı, Visca'ya kafayla harika bir asist yaptı.

Nijeryalı forvet, 62. dakikada ise golünü atıp skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş maçındaki performansının üzerine koyarak devam eden Onuachu, Trabzon kariyerine müthiş bir başlangıç yapmış oldu.

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