Trabzonspor'da Suslov atağı!

Trabzonspor, orta saha transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi.
Bordo-mavili takım, Serie A ekibi Hellas Verona'da forma giyen Slovak oyuncu Tomas Suslov'u gündemine dahil etti. 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu, çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çekiyor.
Trabzonspor'un bu hamlesinde, Valencia forması giyen Andre Almeida transferinde yaşanan tıkanıklığın etkili olduğu öğrenildi. Almeida için 8 milyon Euro'luk bonservis talebinde ısrar eden Valencia'nın geri adım atmaması üzerine Trabzonspor yönetimi, daha genç ve potansiyelli isimlere yöneldi.
BOLOGNA VE TORİNO DA TALİPLER ARASINDA
Suslov'un yalnızca Trabzonspor'un radarında olmadığı, Serie A'dan Bologna ve Torino'nun da oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor. Bordo- mavili takımın eski yıldızlarından Marek Hamsik'in, vatandaşı için, "Potansiyeli yüksek bir futbolcu. Şartları zorlayıp alın, Trabzonspor'a büyük katkı sağlar" tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Hellas Verona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Slovak futbolcunun piyasa değeri ise yaklaşık 6 milyon Euro. Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu, kulüp ile de görüşmeler en kısa zamanda başlayacak.
