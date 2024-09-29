Trabzonspor'da Simon Banza, siftah peşinde!

Trabzonspor, Konyaspor ile yapacağı maç öncesinde Simon Banza'nın gol atma hedefi dikkat çekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Simon Banza, siftah peşinde!
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29 Eylül 2024 13:39
Son güncelleme 29 Eylül 2024 13:53

Trabzonspor, pazar günü saat 16.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.

Simon Banza, Konyaspor maçını iple çekiyor. Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında fileleri sarsamayan forvet, pazar günü oynanacak karşılaşmada bir ilki başarmak istiyor.

Gaziantep FK maçında kaydettiği golün, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edilmesine üzülen Demokratik Kongolu oyuncu, Konyaspor karşısında atacağı gol veya gollerle kendine gelmeyi hedefliyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Braga formasıyla Portekiz Ligi'nde 28 maçta 21 gol ve 4 asistle oynayan isim, Fırtına'da da gollerine devam etmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de özel görüşme sonrası oyuncuya moral aşıladı. 

 

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