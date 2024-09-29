Trabzonspor, pazar günü saat 16.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.



Simon Banza, Konyaspor maçını iple çekiyor. Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında fileleri sarsamayan forvet, pazar günü oynanacak karşılaşmada bir ilki başarmak istiyor.



Gaziantep FK maçında kaydettiği golün, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edilmesine üzülen Demokratik Kongolu oyuncu, Konyaspor karşısında atacağı gol veya gollerle kendine gelmeyi hedefliyor.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Geçen sezon Braga formasıyla Portekiz Ligi'nde 28 maçta 21 gol ve 4 asistle oynayan isim, Fırtına'da da gollerine devam etmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de özel görüşme sonrası oyuncuya moral aşıladı.







