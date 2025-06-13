Trabzonspor'da savunmaya iki aday!

Savunma hattını genç ve dinamik isimlerle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Lille'den Christopher Wooh ve Sporting Lizbon'dan Diogo Travassos'u gündemine aldı.

calendar 13 Haziran 2025 10:41
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da savunmaya iki aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Trabzonspor, Lille'in 23 yaşındaki stoperi Christopher Wooh ve Sporting Lizbon'un 21 yaşındaki sağ beki Diogo Travassos'u gündemine aldı. Transferde genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Trabzonspor'un gündemine iki yeni isim girdi.

Lille'de forma giyen Christopher Wooh ve geçen sezon Estrela'da kiralık oynayan, bonservisi Sporting Lizbon'da olan Diogo Travassos'a bordo-mavili ekibin takibi sürüyor.


Sözleşmesi 1 yıl kalan ve Fransız ekibinde 21 resmi maça çıkan 1.91 boyunda, 23 yaşındaki Kamerunlu stoper Wooh süratiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncunun 2026'da sözleşmesi bitecek.

21 yaşındaki Portekizli sağ bek Travassos ise Estrela'da 29 maça çıktı, 2 gol attı. Portekiz basını, kulüplerin 4 milyon Euro'ya anlaştığını iddia etti.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.