Trabzonspor'da savunmaya iki aday!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Trabzonspor, Lille'in 23 yaşındaki stoperi Christopher Wooh ve Sporting Lizbon'un 21 yaşındaki sağ beki Diogo Travassos'u gündemine aldı. Transferde genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Trabzonspor'un gündemine iki yeni isim girdi.
Lille'de forma giyen Christopher Wooh ve geçen sezon Estrela'da kiralık oynayan, bonservisi Sporting Lizbon'da olan Diogo Travassos'a bordo-mavili ekibin takibi sürüyor.
Sözleşmesi 1 yıl kalan ve Fransız ekibinde 21 resmi maça çıkan 1.91 boyunda, 23 yaşındaki Kamerunlu stoper Wooh süratiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncunun 2026'da sözleşmesi bitecek.
21 yaşındaki Portekizli sağ bek Travassos ise Estrela'da 29 maça çıktı, 2 gol attı. Portekiz basını, kulüplerin 4 milyon Euro'ya anlaştığını iddia etti.
Trabzonspor, Lille'in 23 yaşındaki stoperi Christopher Wooh ve Sporting Lizbon'un 21 yaşındaki sağ beki Diogo Travassos'u gündemine aldı. Transferde genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Trabzonspor'un gündemine iki yeni isim girdi.
Lille'de forma giyen Christopher Wooh ve geçen sezon Estrela'da kiralık oynayan, bonservisi Sporting Lizbon'da olan Diogo Travassos'a bordo-mavili ekibin takibi sürüyor.
Sözleşmesi 1 yıl kalan ve Fransız ekibinde 21 resmi maça çıkan 1.91 boyunda, 23 yaşındaki Kamerunlu stoper Wooh süratiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncunun 2026'da sözleşmesi bitecek.
21 yaşındaki Portekizli sağ bek Travassos ise Estrela'da 29 maça çıktı, 2 gol attı. Portekiz basını, kulüplerin 4 milyon Euro'ya anlaştığını iddia etti.
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