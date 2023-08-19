Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor'da Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet, sedyeyle sahadan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da sakatlık şoku!
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19 Ağustos 2023 23:01
Trabzonspor'a Galatasaray ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.

Hazırlık kampından bu yana sakatlıklarla boğuşan bordo-mavili takımda Galatasaray maçında Trezeguet de sakatlandı.

Mısırlı futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle sahadan çıkartıldı.

Trabzonspor'da sakatlanan Trezeguet yerine 51. dakikada Tonio Teklic oyuna dahil oldu.

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