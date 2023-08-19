Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor'a Galatasaray ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.
Hazırlık kampından bu yana sakatlıklarla boğuşan bordo-mavili takımda Galatasaray maçında Trezeguet de sakatlandı.
Mısırlı futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle sahadan çıkartıldı.
Trabzonspor'da sakatlanan Trezeguet yerine 51. dakikada Tonio Teklic oyuna dahil oldu.
Hazırlık kampından bu yana sakatlıklarla boğuşan bordo-mavili takımda Galatasaray maçında Trezeguet de sakatlandı.
Mısırlı futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle sahadan çıkartıldı.
Trabzonspor'da sakatlanan Trezeguet yerine 51. dakikada Tonio Teklic oyuna dahil oldu.