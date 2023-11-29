Trabzonspor'da ortaya çözüm aranıyor

Trabzonspor, zirvede Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hata yapmadığı, Beşiktaş'ın da kazandığı haftada çok önemli 2 puan kaybetti. Sivasspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 yapan, ikinci yarıda bir gol daha yemesine rağmen skoru eşitleyen bordo-mavililer, devamını getiremeyince sahadan beraberlikle ayrıldı.
MENDY STOPERE GEÇTİ
Karadeniz ekibinde ön taraftaki oyuncuların etkili performansı alkış alsa da savunmadaki bireysel hatalar ve özellikle orta sahadaki etkisiz görüntü kafalarda soru işaretleri bıraktı. İlk 4 maçta merkezde Berat ÖZdemir - Batista Mendy ikilisini görevlendiren Abdullah Avcı Avcı, bu kez Mendy'nin önünde Bakasetas ile Abdülkadir Ömür'ü çift 8 numara şeklinde oynattı. Rayyan Baniya sakatlandıktan sonra Mendy stopere geçerken, ortadaki ikili direnç anlamında sınıfta kaldı.
BU KEZ O DA YOK!
İlk döneminde de 10 numara orijinli Bakasetas ile Abdülkadir Ömür'ü birlikte oynattığı için zaman zaman eleştirilen tecrübeli hocanın, Kayserispor karşılaşmasında bu tercihinden vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu. Üstelik bu maçta sarı kart cezası nedeniyle Mendy de olmayacak.
Berat'ın yeniden ilk 11'e dönmesi beklenirken, yeni transferlerden Umut Güneş ve Dimitrios Kourbelis ise haftalardır formaya hasret. Ve şu bir gerçek ki; güçlü oyun için Avcı'nın orta sahaya yeni bir formül bulması gerekiyor.
ROL KARMAŞASI YAŞANIYOR
Çünkü istatistiklere bakıldığında da Bakasetas ile Ömür'ün 11'de başladığı 40 lig maçının 18'sinde Trabzonspor puan kaybetmiş durumda. Özellikle Bakasetas, çift 8 numaralı sistemde kaleden uzak kaldığı için skor katkısı vermekte hayli güçlük çekiyor; Ömür-Bakasetas ikilisi merkezde beraber oynadığında adeta rol karmaşası yaşanıyor.
MENDY STOPERE GEÇTİ
Karadeniz ekibinde ön taraftaki oyuncuların etkili performansı alkış alsa da savunmadaki bireysel hatalar ve özellikle orta sahadaki etkisiz görüntü kafalarda soru işaretleri bıraktı. İlk 4 maçta merkezde Berat ÖZdemir - Batista Mendy ikilisini görevlendiren Abdullah Avcı Avcı, bu kez Mendy'nin önünde Bakasetas ile Abdülkadir Ömür'ü çift 8 numara şeklinde oynattı. Rayyan Baniya sakatlandıktan sonra Mendy stopere geçerken, ortadaki ikili direnç anlamında sınıfta kaldı.
BU KEZ O DA YOK!
İlk döneminde de 10 numara orijinli Bakasetas ile Abdülkadir Ömür'ü birlikte oynattığı için zaman zaman eleştirilen tecrübeli hocanın, Kayserispor karşılaşmasında bu tercihinden vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu. Üstelik bu maçta sarı kart cezası nedeniyle Mendy de olmayacak.
Berat'ın yeniden ilk 11'e dönmesi beklenirken, yeni transferlerden Umut Güneş ve Dimitrios Kourbelis ise haftalardır formaya hasret. Ve şu bir gerçek ki; güçlü oyun için Avcı'nın orta sahaya yeni bir formül bulması gerekiyor.
ROL KARMAŞASI YAŞANIYOR
Çünkü istatistiklere bakıldığında da Bakasetas ile Ömür'ün 11'de başladığı 40 lig maçının 18'sinde Trabzonspor puan kaybetmiş durumda. Özellikle Bakasetas, çift 8 numaralı sistemde kaleden uzak kaldığı için skor katkısı vermekte hayli güçlük çekiyor; Ömür-Bakasetas ikilisi merkezde beraber oynadığında adeta rol karmaşası yaşanıyor.
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