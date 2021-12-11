Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı

Deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Trabzonspor'da maçın 23. dakikasında Anthony Nwakaeme sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı
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11 Aralık 2021 19:42
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşlaştı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Anthony Nwakaeme sakatlandı. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Yusuf Sarı dahil oldu.

Anthony Nwakaeme'nin sağ ayağındaki ödem sebebiyle tedbir amacıyla oyundan çıkarıldığı bildirildi.

Nijeryalı yıldız bu sezon çıktığı 14 lig maçında 6 gol attı, 6 da asist yaptı. 

 


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