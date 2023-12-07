Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı!

Trabzonspor'un eski yıldızlarından Nwakaeme'nin takıma dönme olasılığı şimdiden tüm taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu. Fırtına'ya dönen Abdullah Avcı'nın yeniden eski öğrencisiyle buluşma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu heyecanlandıran transfere dair detaylara göz aralım...
'O da gelme niyetinde!'
Şampiyonluğun ardından Trabzonspor'dan ayrılan ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Anthony Nwakaeme, yeniden Bordo-Mavili formayı giyebilir. Taraftarların gittiğinden beri dönmesini istediği 34 yaşındaki yıldızın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı son açıklamada, "Nwakaeme ile görüşmelerimiz oldu. Kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bonservis bedeli ödeyemeyeceğimizi ilettik. O da gelme niyetinde olduğunu söyledi. Göreceğiz" dedi.
Kadroya alınmadı, umutlar arttı!
Nijeryalı oyuncu Al Fahya'nın önceki gün AFC Şampiyonlar Ligi'nde Pakhtakor ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Nwakaeme'nin kadroda olmaması, transfer iddialarını da iyice güçlendirdi. Al Fahya'da ağırlıklı olarak forvette oynatılan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.
'O da gelme niyetinde!'
Şampiyonluğun ardından Trabzonspor'dan ayrılan ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Anthony Nwakaeme, yeniden Bordo-Mavili formayı giyebilir. Taraftarların gittiğinden beri dönmesini istediği 34 yaşındaki yıldızın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı son açıklamada, "Nwakaeme ile görüşmelerimiz oldu. Kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bonservis bedeli ödeyemeyeceğimizi ilettik. O da gelme niyetinde olduğunu söyledi. Göreceğiz" dedi.
Kadroya alınmadı, umutlar arttı!
Nijeryalı oyuncu Al Fahya'nın önceki gün AFC Şampiyonlar Ligi'nde Pakhtakor ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Nwakaeme'nin kadroda olmaması, transfer iddialarını da iyice güçlendirdi. Al Fahya'da ağırlıklı olarak forvette oynatılan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.