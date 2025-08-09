10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Trabzonspor'da Nunez harekatı

Trabzonspor, orta sahaya takviye için Norwich City'nin Şilili yıldızı Marcelino Nunez'e yöneldi. İngiliz ekibinde sözleşmesinin son yılına giren oyuncu için Bordo-Mavililer yeniden devrede.

calendar 09 Ağustos 2025 09:54
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, orta saha takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Şilili futbolcu Marcelino Nunez, Karadeniz ekibinin radarına girdi.

Geçtiğimiz sezon da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki oyuncu için bu yaz yeniden girişimde bulunulduğu öğrenildi. Norwich City ile sözleşmesinin son yılına giren Nunez, kulüpteki geleceğini değerlendiriyor. İngiliz temsilcisi, doğru teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor.



İspanya'dan kulüplerin de ilgilendiği yıldız orta saha, Trabzonspor'un öncelikli hedefl erinden biri olarak öne çıkıyor. Bordo-Mavililer'in listesinde yer alan diğer isim Roma'dan Lorenzo Pellegrini olsa da, İtalyan futbolcunun yıllık 6 milyon euroyu bulan maaşı bu transferi zorlaştırıyor. Nunez ise yaklaşık 780 bin euroluk yıllık kazancıyla daha ulaşılabilir bir seçenek konumunda.

2022'de Universidad Catolica'dan 3,3 milyon sterline Norwich'e transfer olan Şilili oyuncu, İngiliz ekibinde 116 resmi maça çıkıp 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Norwich'te bu yaz Topic ve Wright'ın alınmasıyla orta sahada rekabet artarken, teknik direktör Liam Manning kadroda bazı ayrılıkların yaşanabileceğini ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
