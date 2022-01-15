Trabzonspor'da Koray Günter planı

Stoper arayışlarında rotasına tekrar yerliye çeviren Trabzonspor, Koray Günter için nabız yokladı.



27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'da sürekli şans buluyor. Dolayısıyla İtalyan ekibi Koray'ı kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.



SÖZLEŞMESİNDE 4 MİLYON EURO MADDESİ



Fakat Koray Günter'in sözleşmesinde '4 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetim, bu transferi 4 milyon Euro'dan daha az bir rakama ve taksitli ödeme planıyla bitirmek amacında.



GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ



Koray Günter, daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giymişti.





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