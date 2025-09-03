Trabzonspor'da kaleye sürpriz: Ortega ve Onana!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ardından Manchester City'den Stefan Ortega ve Manchester United'dan Andre Onana ile ilgileniyor.

calendar 03 Eylül 2025 17:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ardından yeni kaleci için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, Manchester City'den Stefan Ortega ve Manchester United'dan Andre Onana ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transferinin ardından kaleye ilk etapta yerli transfer yapmak istese de Türk kulüplerinin yüksek bonservis ücreti istemesi, bordo-mavilileri yabancı kalecilere yönlendirdi.


ORTEGA VE ONANA

Trabzonspor ilk olarak Manchester City'in tecrübeli file bekçisi Stefan Ortega'ya teklif götürmesinin ardından şimdi de gündeme Manchester United'ın 2023 yılında 50 Milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Andre Onana'ya kiralık teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Manchester United ile 1 yıl opsiyon hariç 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onana'nın güncel piyasa değeri ise 25 Milyon Euro olarak görülüyor.

Sezona uyluk sakatlığı ile başlayan ve ardından ikinci haftadan itibaren kadroya giren Onana, Altay Bayındır'ın yedeğinde kaldı.

Onana son olarak ise 27 Ağustos'ta EFL Cup kapsamında oynanan Grimsby Town karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. [61Saat]

