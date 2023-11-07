Trabzonspor'da istikrarın adı Avcı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek rakibini 26 yıl sonra deplasmanda deviren Trabzonspor, son yıllarda istikrarı Abdullah Avcı ile yakalıyor.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları yine deneyimli teknik adamın 2. kez göreve gelmesi ile elde etmeye başladı.
Karadeniz temsilcisi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021- 22'de 2.13 puan ortalaması yakalarken, son sezonunda 1.65, bu sezon ise ilk 3 maçta 2.33 puan ortalaması elde etti.
Trabzonspor, başarılı taktisyen yönetimindeki iki döneminde 95 Süper Lig karşılaşması oynarken, 54 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları yine deneyimli teknik adamın 2. kez göreve gelmesi ile elde etmeye başladı.
Karadeniz temsilcisi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021- 22'de 2.13 puan ortalaması yakalarken, son sezonunda 1.65, bu sezon ise ilk 3 maçta 2.33 puan ortalaması elde etti.
Trabzonspor, başarılı taktisyen yönetimindeki iki döneminde 95 Süper Lig karşılaşması oynarken, 54 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.