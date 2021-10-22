Trabzonspor'da iki müjde ve iki imza

Süper Lig lideri Trabzonspor'da sakatların sayısı Göztepe mücadelesi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyordu.



HAMSIK'TEN İYİ HABER



Fode Koita ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Marek Hamsik gibi önemli yıldızını da Fenerbahçe maçında kullanamayan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçta da Bruno Peres, Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasıyla zorda kalmıştı.



Ancak yapılan tedaviler sonrası Hamsik'in maç kadrosuna girecek seviyeye gelmesi, tedbir olarak dinlendirilen Abdülkadir'in de ağrılarından kurtulması Avcı'nın elini rahatlattı.



Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da Göztepe deplasmanında teknik heyetin alternatiflerinden biri oldu.



Fakat 26 yaşındaki futbolcunun fiziksel eksikliği nedeniyle bu maçta kadroya alınmama ihtimali de var.



İMZA SIRASI YUSUF SARI VE HÜSEYİN TÜRKMEN'DE



Bu arada Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik ekiple yaptığı görüşmeler sonucunda devre arasına kadar iç transfer çalışmalarını sonuçlandırma kararı aldı.



Bu doğrultuda şu ana kadar Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler ve Serkan Asan ile sözleşme uzatıldı.



Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile de kasım ayındaki milli maç arasına kadar kontrat imzalanması bekleniyor. Bu isimlerle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve devre arasında kadar iç transferin tamamlanacağı belirtildi.



DIŞARIDA 362 GÜNDÜR YENİLMİYOR



Öte yandan Süper Lig'de son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında, 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor o tarihten beri deplasmanda kaybetmedi.



Bordo-Mavililer bu süreçte oynadıkları 22 dış saha maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Trabzonspor yarın Göztepe deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini de tam bir yıla çıkartacak.





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