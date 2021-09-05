Trabzonspor'da hedef Galatasaray maçı

Lige çok iyi bir başlangıç yapan ve yoluna 3'te 3 ilerleyerek liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Galatasaray maçı bekleniyor.



Ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar akşamı Galatasaray gibi önemli bir rakibini konuk edecek olan bordo-mavililer, kayıpsız devam etmek istiyor. Abdullah Avcı'nın takımı hem lig hem de Avrupa maçlarıyla başlayan yoğun mesai sonrası milli takım arasında biraz nefes alabilme şansı yakaladı.



Galatasaray'la oynanacak kritik maç öncesi denk gelen milli ara bu nedenle yüzleri güldürdü. Hem mental hem de fiziksel olarak biraz dinlenme şansı yakalayan bordo-mavili takımı, hazırlıklarını neşeli bir ortamda sürdürüyor. Saha sonuçlarının iyi olması, Abdullah Avcı'nın istediği takımın kurulması ve şu anda oyun olarak ligin en iyi takımlarından biri şeklinde gösterilmeleri sebebiyle keyifler yerine geldi.



Avrupa'da Roma'ya elenen ancak mücadelesiyle rakibinin bile övgüsünü kazanan Karadeniz temsilcisi, şimdi Galatasaray maçına odaklandı. Trabzonspor evinde oynayacağı ilk derbi mücadelesinden de 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



