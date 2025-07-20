Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne formasını giyen Benjamin Bouchouari için girişimlere başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda 23 yaşındaki Faslı futbolcuyu listesine alan yönetim, Fransız kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Arada iki milyon Euro'luk fark bulunduğu ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon St. Etienne ile Ligue 1'de mücadele eden Bouchouari, 25 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
Bouchouri görüşmelerinin Puertas ve Niguez gündeminden bağımsız bir şekilde sürdüğü ve Trabzonspor yönetiminin bu üç futbolcudan ikisini kadrosuna katacağı kaydedildi.
Trabzonspor'da hedef Boucjouari!
Trabzonspor, Boucjouari için St. Etienne'e 3 milyon euro önerdi. Fransız kulübü ise 5 milyon Euro talep etti. Bu transferin Puertas ve Niguez gündeminden bağımsız ilerlediği belirtildi.
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne formasını giyen Benjamin Bouchouari için girişimlere başladı.
Trabzonspor
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