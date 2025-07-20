Trabzonspor'da hedef Boucjouari!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne formasını giyen Benjamin Bouchouari için girişimlere başladı.



Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda 23 yaşındaki Faslı futbolcuyu listesine alan yönetim, Fransız kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Arada iki milyon Euro'luk fark bulunduğu ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.



Geçtiğimiz sezon St. Etienne ile Ligue 1'de mücadele eden Bouchouari, 25 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.



Bouchouri görüşmelerinin Puertas ve Niguez gündeminden bağımsız bir şekilde sürdüğü ve Trabzonspor yönetiminin bu üç futbolcudan ikisini kadrosuna katacağı kaydedildi.









