Trabzonspor'da Hatayspor öncesi 4 eksik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hatayspor öncesi 4 eksik!
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11 Şubat 2024 13:34
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.

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