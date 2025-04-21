Trabzonspor'da Göztepe öncesi orta saha krizi!

Trabzonspor'un kupada Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde Okay Yokuşlu, Batista Mendy ve Folcarelli forma giyemeyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Göztepe öncesi orta saha krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 12:55

Bordo-Mavili takımda, Göztepe maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik ekibin canını sıkmış durumda. Özellikle orta sahada teknik direktör Fatih Tekke'yi zor kararlar bekliyor.

Ancak genç teknik adam, ilk olarak Adana Demirspor maçının analizini oyuncularıyla paylaşarak yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulunacak. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi Batista Mendy ve Okay kart cezalısı, Draguş ve Folcarelli ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Nwakaeme de kasık bölgesindeki ağrısı nedeniyle tedaviye alındı. 

Bu oyuncuların yokluğunda orta sahada Lundstram ve Ozan ikilisi dışında fazla alternatifi kalmayan Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında dinlendirdiği Zubkov'u ve sakatlığı geçmesi durumunda Nwakaeme'yi ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery