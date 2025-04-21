Bordo-Mavili takımda, Göztepe maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik ekibin canını sıkmış durumda. Özellikle orta sahada teknik direktör Fatih Tekke'yi zor kararlar bekliyor.
Ancak genç teknik adam, ilk olarak Adana Demirspor maçının analizini oyuncularıyla paylaşarak yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulunacak. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi Batista Mendy ve Okay kart cezalısı, Draguş ve Folcarelli ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Nwakaeme de kasık bölgesindeki ağrısı nedeniyle tedaviye alındı.
Bu oyuncuların yokluğunda orta sahada Lundstram ve Ozan ikilisi dışında fazla alternatifi kalmayan Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında dinlendirdiği Zubkov'u ve sakatlığı geçmesi durumunda Nwakaeme'yi ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.
Trabzonspor'da Göztepe öncesi orta saha krizi!
Trabzonspor'un kupada Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde Okay Yokuşlu, Batista Mendy ve Folcarelli forma giyemeyecek.
Bordo-Mavili takımda, Göztepe maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik ekibin canını sıkmış durumda. Özellikle orta sahada teknik direktör Fatih Tekke'yi zor kararlar bekliyor.
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