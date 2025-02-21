Trabzonspor'da Folcarelli sakatlandı

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Folcarelli sakatlandı
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21 Şubat 2025 14:42
Son güncelleme 21 Şubat 2025 16:14
Trabzonspor'a yeni transferi Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi.

Bordo-Mavili Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir,  Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün yapılan antrenmanda ağrı hissettiğine işaret ederek, "Oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız ekibi Ajaccio'dan Trabzonspor'a ara transferde imza atan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon eski takımında 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.


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