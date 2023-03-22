Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan etkisi!

Trabzonspor kulübü için hafta sonundan itibaren yeni bir dönem başlıyor. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ertuğrul Doğan başkanlığa seçilecek. Ancak şu anda asbaşkanlık görevini yerine getiren Doğan, çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor. Liste çalışmalarına son dokunuşlarını gerçekleştiren Doğan'ın ilk hedefi kulübü ekonomik olarak rahatlatarak oyuncuların kafasının sadece sahaya odaklanmasını sağlamak. Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi düzenli ödeme planını hayata geçirmek. Çünkü bu ayın sonuna kadar Karadeniz devinin ödemesi gereken 16 milyon euroluk ciddi bir rakam var.



SPONSORLUK ANLAŞMALARI



Geçtiğmiz günlerde bordo-mavililerin toplam borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğu açıklanmıştı. Bu borcun içinde 31 Mart 2023 tarihine kadar ödenmesi gereken 16 milyon euroluk kısmın bulunduğu belirtilmişti. Ertuğrul Doğan ve yönetimi, mazbatalarını aldıktan sonra 4 gün gibi kısa sürede 16 milyon euroluk bir rakamı ödemek zorunda. Tek başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı görüşmeler sonucunda bu önemli tutarı bulduğu belirtildi. Doğan ve ekibi bu rakamı ödedikten sonra kulübe gelir getirici projeler ve sponsorluklar arayacak. Bu konuda da çok önemli görüşmelerin yapıldığı vurgulanıyor.



TRABZON'A GELİYOR



Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın bugün Trabzon'a gelmesi ve yarın Ziya Bey Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret etmesi bekleniyor. Doğan'ın burada açıklama yapacağı belirtiliyor.



BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA



41 milyon euroluk maaş bütçesiyle sezona başlayan ancak hem Avrupa'ya hem de ligdeki zirve yarışına havlu atan Trabzonspor, mecburen küçülmeye gidecek. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30-32 milyon euroluk ciddi bir rakam var. Ertuğrul Doğan, yaz döneminde kadroda ciddi bir operasyon yapacak.



TAKIMIN 2 HEDEFİ VAR



Ertuğrul Doğan'ın başkan seçildikten sonra futbolcu grubuyla bir toplantı yapıp, sezonun kalan bölümü için takımı motive edeceği öğrenildi. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanıp, Süper Lig'i de ilk 3 potasında bitirmeyi hedefliyor.





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