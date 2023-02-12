Trabzonspor'da Edin Visca gelişmesi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas çalışmasının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun gerçekleştirildi.



Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.



Öte yandan 28 Aralık 2022'de Trabzonspor'un deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sol omuz köprücük kemiği kırılan Edin Visca da tedavisinin ardından antrenmana çıktı. Edin Visca, takımdan ayrı koşu yaptı.



Bordo-mavili takım pazartesi yapacağı antrenmanla Basel maçı hazırlıklarına devam edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ