Trabzonspor'da Dovbyk için kontenjan kararı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamadı. Fırtına'da devre arasında ilk hedef, forvet hattındaki sorunu çözmek.



Karadeniz devi, bu bölgeye kesin ve kalıcı bir çözüm arayışında. Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı santrfor adayı.



Sezon başında da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim fırsat kolluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için kontenjan açılması gerekli.



KONTENJAN AÇILACAK



Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Gomez'in Celta Vigo'ya, Djaniny'nin ise Arabistan ekibi El İttifak'a gitme ihtimallerinin yüksek olması Dovbyk transferini zorunlu kılıyor.



Her iki oyuncudan gelecek paralar da yine Dovbyk için kullanılacak. Dnipro'da bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki Ukraynalı 14 gol attı, 4 asist yaptı. Artem Dovbyk'in Ukrayna ekibiyle sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek.



KUZEY'İN KRALLARI



Fırtına'nın forvet hattına son 3 yılda Sörloth ve Cornelius damga vurmuştu. Norveçli Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asistle oynamıştı.



Onun ardından gelen Danimarkalı Cornelius ise şampiyonluğun önemli aktörlerinden biri oldu ve 49 resmi müsabakada 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. İki oyuncunun da özelliği Kuzey Avrupa'da, İskandinav ülkelerinden olması.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ