Trabzonspor'da Beşiktaş alarmı

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek derbi özlemine son vermek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Beşiktaş alarmı
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16 Eylül 2023 10:13
Trabzonspor, 9 ay önce oynadığı Fenerbahçe maçında aldığı galibiyet sonrasında çıktığı 4 derbiden 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo mavililer, geçen sezon Nenad Bjelica yönetiminde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetmişti. Yine önceki sezonda İhsan Derelioğlu yönetiminde Beşiktaş müsabakasından golsüz ayrılan Karadeniz devi, geçen sezon Galatasaray'a karşı Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Son derbi galibiyetini 24 Aralık 2022'de evinde oynadığı Fenerbahçe maçında alan bordo mavililer, Avcı yönetiminde bu müsabakadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı. Karadeniz temsilcisi, pazar günü Beşiktaş'ı Paparapark'a ta yenerek hasreti bitirmek istiyor.

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