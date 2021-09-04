Trabzonspor'da Azarovi transferi ısrarı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın istediği, Dinamo Batum'da top koşturan 19 yaşındaki Gürcü sol beki kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da Azarovi transferi ısrarı
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04 Eylül 2021 10:01
Süper Lig'de milli araya 9 puanla lider giren ve geleceğe umutla bakan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bordo-mavili takım, 12 Eylül Pazar günü konuk edeceği ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı mağlup ederek 4'te 4 yapmak istiyor.

Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-mavililer yeni bir sol bek takviyesiyle transferi noktalamayı planlıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Gürcistan ekibi Dinamo Batum'da forma giyen 19 yaşındaki Irakli Azarovi'yi kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

Bordo-mavili yönetim, Gürcü oyuncu için kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve bir aksilik olmaması halinde Azarovi'nin kadroya katılacağı ifade edildi.

Bu arada yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda takıma doğrudan katkı yapabilecek yerli oyuncu arayışlarını da sürdürdüğü kaydedildi. Bu doğrultuda transfer dönemi kapanmadan genç bir yerli oyuncunun kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.


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