Trabzonspor, sezon başında kadro dışı bıraktığı Tonio Teklic ile yollarını ayırmak için harekete geçti.
Bordo-mavili yönetim, oyuncunun sözleşmesini feshetmek üzere görüşmelere başladı.
MENAJERLER TÜRKİYE'YE GELİYOR
Ülkesi Hırvatistan'da bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleri kulübe çağrıldı. Kısa süre içinde yapılacak toplantının ardından tarafların anlaşmaya varması bekleniyor.
AYRILIK YAKIN
Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Teklic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesi planlanıyor. Sürecin önümüzdeki günlerde resmileşmesi ve oyuncunun takımdan ayrılması öngörülüyor. [61 Saat]
Trabzonspor'da ayrılık: Tonio Teklic
Trabzonspor, sezon başında kadro dışı bıraktığı Tonio Teklic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Hırvat oyuncunun menajerleri fesih görüşmeleri için Türkiye'ye davet edildi.
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Trabzonspor, sezon başında kadro dışı bıraktığı Tonio Teklic ile yollarını ayırmak için harekete geçti.
Trabzonspor
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