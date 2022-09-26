Trabzonspor'da ayrılık!

Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık!
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26 Eylül 2022 13:24
Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada bordo mavililer, oyuncunun 2024 yılına kadar devam eden sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi. 

Buna göre, Trabzonspor'un Trondsen'e 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 Euro ücret ödeyeceği ifade edildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

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