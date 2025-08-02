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Trabzonspor'da Arthur Melo ısrarı!

Trabzonspor, Juventus'un kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Arthur Melo için girişimlerini yoğunlaştırdı.

calendar 02 Ağustos 2025 13:49
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Arthur Melo ısrarı!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, orta saha için bir numaralı hedefini belirledi.

Bordo-Mavililer, Juventus'un dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Arthur Melo'yu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlarken, İtalyan basınına göre oyuncu için şu ana kadar en iyi teklif Türkiye'den geldi.

BİR NUMARALI HEDEF ARTHUR MELO


Sezon bitmeden orta sahaya en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, ana hedef olarak belirlediği Arthur Melo için temaslarını sıklaştırdı. Bonservisi Juventus'ta bulunan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalyan devinin yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Juventus'un satışına sıcak baktığı Melo ile La Liga'dan da ilgilenen kulüpler olmasına rağmen, İtalyan kaynaklar en cazip teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığını öne sürdü. Bordo-Mavililer, oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Gremio'da parladıktan sonra 2018'de 31 milyon Euro'ya Barcelona'ya, 2020'de ise tam 80 milyon Euro'luk dev bir bedelle Juventus'a transfer olan Melo, pasör kimliği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.

BOGA TRANSFERİNDE PÜRÜZ: OYUNCU KARARSIZ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin sol kanat için ısrarla istediği Jeremie Boga transferinde ise süreç zorlu ilerliyor. Trabzonspor, oyuncunun kulübü Nice'e takasta Mendy'yi önermiş ve Fildişili yıldıza da yıllık 1.5 milyon Euro olan maaşını 3 milyon Euro'ya çıkarma teklifinde bulunmuştu.

Ancak Boga'nın Trabzonspor'a transfer olma konusunda çekimser davranması, süreci tıkamış durumda. Bordo-Mavililerin bu transfer için son bir hamle daha yapması bekleniyor.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM ANDRE ALMEIDA

İspanyol basınında yer alan bir diğer iddiaya göre ise Trabzonspor'un gündemindeki orta saha oyuncularından biri de Valencia forması giyen Andre Almeida. 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Almeida'nın, teknik direktör Fatih Tekke'nin öncelikli hedefleri arasında yer almadığı ve geniş transfer listesinde bulunan bir isim olduğu belirtildi. (İlkhaber) 


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