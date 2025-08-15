15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Trabzonspor'da adım adım Ounahi

Trabzonspor, Marsilya'nın orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi transferini kısa süre içinde bitirmek istiyor.

calendar 15 Ağustos 2025 11:10
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da adım adım Ounahi
Trabzonspor'da kadro güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer, listesinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği Marsilya'nın orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi transferini kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.

Hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon forma giydiği 37 maçta Marsilya'ya 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
