Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yeni çözümü

Trabzonspor'da gözler Hangikredi Ümraniyespor maçına çevrildi. Şampiyonluk sonrası sezona büyük umutlarla başlayan ancak beklentilerin uzağında kalan Bordo-Mavililer bu maçtan başlayarak çıkışa geçmek istiyor. Spor Toto Süper Lig'de 13 maçı kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



Ligde ve kupada kalan maçlarını kayıpsız tamamlamayı hedefleyen Karadeniz ekibi, bir yandan da gelecek sezonu yönelik planlamalarını gerçekleştirecek. Basel maçından sonra konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, benzer sorunlar yaşamamak için geleceğe ilişkin çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacaklarını söylemişti.



UEFA Avrupa Konfrenas Ligi'nde Basel'e elenen ve hafta sonu Süper Lig'de Ümraniyespor'u konuk edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı forvet hattını iki isimden oluşturmayı planlıyor. Abdullah Avcı'nın çift forvete dönerek bu bölgede Umut Bozok'la birlikte Maxi Gomez'i görevlendirmek istediği kaydedildi. İki isim bu sezon daha önce Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında birlikte oynamıştı. Bu sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Maxi Gomez, 26 maçta süre alırken 6 gol ve 6 asist kaydetti.



Takıma bu sezon katılan bir diğer isim Umut Bozok ise 23 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistle oynadı. Tecrübeli teknik adam, iki golcüsünü birlikte kullanarak hücumdaki verimliliği artırmak istiyor.





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