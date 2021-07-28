Trabzonspor, Cheikhou Kouyate'nin transferini bitiriyor

Trabzonspor, Cheikhou Kouyate'nin transferinde geri sayıma geçti.

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Trabzonspor, Cheikhou Kouyate'nin transferini bitiriyor
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28 Temmuz 2021 09:43
Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için tüm girişimlerini Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliği ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istekleriyle gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cheikhou Kouyate'nin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelerek ilk resmi temaslarına başlayan Bordo-Mavililer beklemeye geçti.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Oyuncunun menajerine üst limitten teklif sunan Fırtına, kendi rakamlarını ilettikten sonra beklemeye koyuldu. Crystal Palace'ın ilk etapta 4,5 milyon euro istemesi transferin önünü tıkayan en önemli etken olarak görülüyor. Ancak yıldız ismin Crystal Palace'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFERDE OLUMLU GELİŞME

Premier Lig ekibinin, stopere yüksek maliyetlerle iki transfer gerçekleştirmesi, Trabzonspor'un Kouyate girişimlerine olumlu yansıdı. Chelsea'den Marc Guehi'yi 23 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Crystal Palace, Joachim Andersen için de 22 milyon Euro ödeyecek. Kouyate'nin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı. Bu sebeple bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.


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