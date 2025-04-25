Trabzonspor: 'Bu başarı, altyapı projesinin meyvesi'

UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor Kulübünün genel saymanı ve yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, "Çocuklar, Trabzonspor Futbol Akademisi'nde yetişen çocuklar. Yaklaşık 7-8 yıldır bir aradalar. Bu projenin de kulüp başkanımızın altyapıya ne kadar önem verdiğinin göstergesi." dedi.



Maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Köz, finale yükselerek inanılmaz duygular yaşadıklarını söyledi.



Köz, gelen başarının önemli bir projeye ait olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklar, Trabzonspor Futbol Akademisi'nde yetişen çocuklar. Yaklaşık 7-8 yıldır bir aradalar. Bu projenin de kulüp başkanımızın altyapıya ne kadar önem verdiğinin göstergesi. Bu bir zaman, bu bir süreç." diye konuştu.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın altyapıya verdiği öneme değinen Köz, "Bu bir zaman, bu bir süreç. Onun neticesinde bugün ilk defa tüm kategorilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol anlamında bütün kategorilerinde ilk defa bir takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Bununla gurur duymamak mümkün değil. Az önce soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat aradı. Duygulandık tabii, çok güzel şeyler söyledi. Çocuklar Cumhurbaşkanımız aradıktan sonra ne yaptıklarının farkına orada vardılar." ifadelerini kullandı.



Köz, 28 Nisan Pazartesi günü final karşılaşmasına çıkacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Biz Barcelona'nın çıkmasını temenni ediyoruz iki bordo mavi takımın oynaması için. Allah hangisini nasip ederse hakkımızda hayırlısı olsun. Tüm Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Küçük bir stadyum, buranın dışarısı bile doldu. Müthiş bir güç ve enerji verdi bize. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Mutluluk duyuyoruz, büyük bir başarı elde ettik."



