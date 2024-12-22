Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler
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22 Aralık 2024 17:40
Son güncelleme 22 Aralık 2024 17:44
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak.

Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. 

11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan Tufan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK (Muhtemel) Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Zdravko Dimitrov, Taulant Seferi.



TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.

Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.

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