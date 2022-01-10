Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi

Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferi için KAP'a açıklama yaptı.

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Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi
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10 Ocak 2022 16:11
Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, Union Berlin'in 22 yaşındaki Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Tymoteusz Puchacz, Edin Visca ve Jean Evrard Kouassi'nin ardından Trabzonspor'un üçüncü transferi olacak.


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