CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER HATA YAPMADI

BEŞİKTAŞ ÖNCESİ MONACO VAR

GRUPTAN ÇIKARSA GELİR ARTACAK

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da 3 futbolcu Beşiktaş maçı öncesinde ceza sınırındaydı. Bordo-mavililer, 16 Ekim'de Vodafone Park'taki dev maç öncesi fire vermedi.Trabzonspor'da Trezeguet, Bartra ve Eren Elmalı, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşeceklerdi. Teknik heyetin maç öncesinde uyardığı 3 futbolcu da hata yapmadı.Bordo-mavililerin Beşiktaş ile oynayacağı lig maçı öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde çok kritik Monaco mücadelesi var. İlk 2 hedefi doğrultusunda Fransız ekibini mutlaka yenmek isteyen Karadeniz ekibi, H Grubu'nda 3 puana sahip. Ferencvaros ve Monaco'ya mağlup olan Trabzonspor, Kızılyıldız'ı Akyazı'da mağlup etmişti.Grupta Monaco ve Ferencvaros'un 6'şar puanı bulunurken, Trabzonspor ile Kızılyıldız'ın ise birer galibiyeti bulunuyor. Avrupa'dan şu ana kadar 13 milyon euroyu kasasına koyan bordo-mavililer, gruptan çıkması halinde bu rakamı 20 milyon euro seviyesine çekecek.