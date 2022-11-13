Trabzonspor beraberliğe abone

Trabzonspor oynadığı son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak 4 maçtan beraberlikle ayrıldı



Abdullah Avcı'nın ekibi son oynadığı 4 deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Süper Lig'de son oynadığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ve son oynadığı 5 maçta da 1 galibiyet, 4 beraberlik alarak tam 8 puan kaybeden Trabzonspor, ligin en fazla berabere kalan takımlarından bir tanesi.



Karadeniz temsilcisi ayrıca ligde oynadığı son 4 deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Dış sahada ligde oynadığı 7 maçta 12 gol yiyen Trabzonspor, iç sahada ise sadece 4 gol gördü. Bordo-mavili takım ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 23 puan topladı.



Geçtiğimiz yıl başa baş giden maçlarda kilidi açmayı başaran ve seri galibiyetler alan Trabzonspor, kazanma alışkanlığını kaybetti.





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