Trabzonspor Başkanı, transferi açıkladı!

un 51. yıl kutlama töreninde TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı, canlı yayında yeni transferi açıkladı.Ağaoğlu, Lorient takımının 28 yaşındaki Senegalli stoperi'yi transfer ettiklerini söyledi.Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 29 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi.Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.Trabzonspor Başkanı, transfer hakkında ''Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Bu gece yarısı bir diğer stoperimiz gelecek. Zargo Toure geliyor bu akşam. 1 stoper transferi daha olacak. 1-2 gün sonra başka pozisyonlara da transferlerimiz olabilir. İngiltere'de transfer sezonu kapansın, fazla para isteyenler ortada kalksın, zaman bizim lehimize işliyor. Premier Lig şalteri kapatsın, ondan sonra fiyatlar kendiliğinden yarı yarıya düşecek. Ondan sonra oradan alıp yolumuza devam ederiz.'' sözlerini kullandı.Ahmet Ağaoğlu, Olcay Şahan'ın takımdan ayrılacağı dedikoduları hakkında ise ''Olcay Şahan transfer söylentilerine gülüyorum.'' cevabını verdi.Transfer döneminin gözde isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün son durumunu da belirten başkan, ''Yusuf ve Abdülkadir için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon euro civarında. Ben onların değerini bulduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir.'' dedi.