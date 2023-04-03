Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!
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03 Nisan 2023 12:56
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olduğunu KAP'a açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan Hugo, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazandı. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.

Hugo, Trabzonspor formasıyla toplam çıktığı 99 maçta 9 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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