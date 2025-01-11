Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de 12 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek
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11 Ocak 2025 13:43
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililerde Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor.

 
 
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