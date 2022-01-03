Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Trabzonspor, sol bek oyuncusu Irakli Azarovi'nin transferinde sona geldi.Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirledi.Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti. Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye döndü.Dinamo Batumi kulübüne yapılan teklifin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ve oyuncunun da Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Yapılan son görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandı.19 yaşındaki futbolcu, anlaşmanın ardından Türkiye'ye geldi. Genç sol bek, kısa bir süre sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.Irakli Azarovi, Jean Evrard Kouassi'nin ardından Trabzonspor'un ikinci transferi olacak.