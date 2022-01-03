Trabzonspor'a yeni sol bek; Azarovi

Trabzonspor, Puchacz'tan istediği sonucu alamayınca rotayı yeniden 19 yaşındaki Gürcü oyuncu Azarovi'ye çevirdi ve transferde sona geldi.

Abone Ol
Trabzonspor'a yeni sol bek; Azarovi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2022 14:11
Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Trabzonspor, sol bek oyuncusu Irakli Azarovi'nin transferinde sona geldi.

Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirledi.

Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti. Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'ye döndü.

Dinamo Batumi kulübüne yapılan teklifin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ve oyuncunun da Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.  Yapılan son görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandı.

19 yaşındaki futbolcu, anlaşmanın ardından Türkiye'ye geldi. Genç sol bek, kısa bir süre sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Irakli Azarovi, Jean Evrard Kouassi'nin ardından Trabzonspor'un ikinci transferi olacak.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.