Trabzon'da önce penaltı, ardından iptal

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar önce penaltı kararı verdi, ardından bu kararını iptal etti.



Karşılaşmanın 41. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında Eren Elmalı ile Mame Thiam ile arasında yaşanan pozisyon sonrası Özdamar, Eren'in elle oynadığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.



VAR'dan gelen uyarı sonrası Erkan Özdamar, pozisyonu monitörde izledi ve penaltı kararını iptal etti.





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