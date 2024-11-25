Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 5-0 kazandı.
Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 3, 79 ve 85. dakikalarda Muhammed Cham, 50 ve 54. dakikada ise Simon Banza kaydetti.
MUHAMMED CHAM AÇILDI
Bordo mavili takımda Muhammed Cham, 3 gol ve 2 asistle maçta öne çıkan isim oldu. Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor'a yapan Cham, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.
SIMON BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un 2 ve 3. golünü kaydeden Simon Banza, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 8. golünü attı.
GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Şenol Güneş'in öğrencileri, Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde henüz kazanamayan Adana Demirspor ise 10. yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 15'e çıkardı. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, ligde en son Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdi.
Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçının 11'inden Malheiro'nun yerine Serkan Asan'a, Denswil'in yerine Batagov'a, Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş'e, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham'a ve Enis Destan'ın yerine Cihan Çanak'a ilk 11'de şans verdi.
Böylelikle son maçın ilk 11'inden sadece Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza, Adana Demirspor maçında görev yaptı.
4 FULBOLCU İLK KEZ FORMA GİYDİ
Trabzonspor'da ligin 13. haftasında 4 oyuncu ilk kez forma şansı buldu.
Bordo-mavili takımda Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı.
Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.
Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hüseyin Türkmen, 306 gün sonra formasına kavuştu.
LUNDSTRAM HASTALANDI
Trabzonspor'da İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram, Adana Demirspor maçında hastalığı nedeniyle görev alamadı.
Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11'de başladı.
Cihan Çanak da ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
10 OYUNCU KADRODA YOK!
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta tam 10 futbolcusu çeşitli nedenlerden kadroda yer almadı.
Bu futbolculardan Bardhi, Umut Bozok, Orsic ve Denswil kadro dışı oldukları, Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı.
Yedek kulübesinde altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım, 21 kişilik kadroya giren isimler oldu. İlk 11'de de Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk yer aldı.
Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermezken tribünde büyük boşluklar gözlendi.
Her iki takım oyuncuları sahaya "Kadına yönelikle şiddetle mücadelede biz varız" yazılı pankart ile çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Cihan Çanak ile ver-kaç yaparak topu ceza alanı içinde önünde bulan Cham, sert vuruşla topu kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden filelere gönderdi: 1-0.
4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu çeldi.
8. dakikada Cihan Çanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Vedat Karakuş, yatarak direk dibinden topu son anda kornere çeldi.
24. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Banza, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.
41. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan ortasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Sarı'nın yatarak şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk köşesinden yatarak topu çıkardı.
Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 3, 79 ve 85. dakikalarda Muhammed Cham, 50 ve 54. dakikada ise Simon Banza kaydetti.
MUHAMMED CHAM AÇILDI
Bordo mavili takımda Muhammed Cham, 3 gol ve 2 asistle maçta öne çıkan isim oldu. Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor'a yapan Cham, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.
SIMON BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un 2 ve 3. golünü kaydeden Simon Banza, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 8. golünü attı.
GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Şenol Güneş'in öğrencileri, Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde henüz kazanamayan Adana Demirspor ise 10. yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 15'e çıkardı. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, ligde en son Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdi.
Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçının 11'inden Malheiro'nun yerine Serkan Asan'a, Denswil'in yerine Batagov'a, Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş'e, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham'a ve Enis Destan'ın yerine Cihan Çanak'a ilk 11'de şans verdi.
Böylelikle son maçın ilk 11'inden sadece Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza, Adana Demirspor maçında görev yaptı.
4 FULBOLCU İLK KEZ FORMA GİYDİ
Trabzonspor'da ligin 13. haftasında 4 oyuncu ilk kez forma şansı buldu.
Bordo-mavili takımda Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı.
Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.
Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hüseyin Türkmen, 306 gün sonra formasına kavuştu.
LUNDSTRAM HASTALANDI
Trabzonspor'da İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram, Adana Demirspor maçında hastalığı nedeniyle görev alamadı.
Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11'de başladı.
Cihan Çanak da ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
10 OYUNCU KADRODA YOK!
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta tam 10 futbolcusu çeşitli nedenlerden kadroda yer almadı.
Bu futbolculardan Bardhi, Umut Bozok, Orsic ve Denswil kadro dışı oldukları, Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı.
Yedek kulübesinde altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım, 21 kişilik kadroya giren isimler oldu. İlk 11'de de Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk yer aldı.
Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermezken tribünde büyük boşluklar gözlendi.
Her iki takım oyuncuları sahaya "Kadına yönelikle şiddetle mücadelede biz varız" yazılı pankart ile çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Cihan Çanak ile ver-kaç yaparak topu ceza alanı içinde önünde bulan Cham, sert vuruşla topu kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden filelere gönderdi: 1-0.
4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu çeldi.
8. dakikada Cihan Çanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Vedat Karakuş, yatarak direk dibinden topu son anda kornere çeldi.
24. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Banza, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.
41. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan ortasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Sarı'nın yatarak şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk köşesinden yatarak topu çıkardı.