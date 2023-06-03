Trabzon 5 golle coştu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazandı ve tarihinde ilk kez üst üste 3 maçı +4 golle kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Trabzonspor 14. dakikada Umut Güneş'in golüyle yenik duruma düşse de 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Hamsik, 32'de Bakasetas, 35. dakikada Larsen ve 58. dakikada Umut Bozok'un golleriyle galibiyete uzanmasını bildi. Öte yandan Alanyaspor'dan Fatih Aksoy 22. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bordo mavili takım iç sahada ve üst üste 3. galibiyetini elde ederek 57 puana ulaştı. Alanyaspor ise 41 puanda kaldı.
Trabzonspor ligin son haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan Alanyaspor ise sezonu Trabzon deplasmanında tamamlamış oldu.
HAMSIK'İN TRABZON'DAKİ SON MAÇI
Trabzonspor'da hafta içinde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, Trabzon'daki son maçına çıktı.
Corendon Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik, ilk 11'de kaptan olarak görev yaptı.
Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.
TRABZON 11'İN DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta 4-2 kazandığı Bitexen Giresunspor maçının 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı ve Denswil sakatlıkları nedeniyle Akdeniz temsilcisi karşısında görev almadı. Kiralık oyuncu Lazar Markovic de kadroda yer almadı.
UĞURCAN'IN YERİNE MUHAMMET TAHA
Teknik direktör Nenad Bjelica stoperde Denswil ve Bartra'nın yokluğunda genç oyuncu Taha Altıkardeş'e ilk 11'de görev verdi. Bordo-mavili takıma geçen sezon başında gelen oyuncu, ilk kez 11'de forma şansı buldu.
Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe görev alırken Bardhi'nin yerine de Marek Hamsik oynadı.
Alt yapıdan Efe Yıldırım ile Ali Yılmaz da maç kadrosuna dahil edildi.
ALANYASPOR'DAN SÜRPRİZ GOL
Karşılaşmada Alanyaspor pas oyunu oynamaya çalışsa da Trabzonspor topa daha fazla hakim olmayı başardı. İlk 10 dakikada Alanyaspor Yusuf Özdemir ve Erencan Yardımcı'nın arka arkaya pozisyonlarını değerlendiremese de 14. dakikada konuk ekip öne geçti.
Sağ taraftan ceza alanına giren Erencan Yardımcı, Candeias ile yaptığı ver-kaç sonrası topu Umut Güneş'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da uygun durumda yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi.
PERDEYİ TREZEGUET AÇTI
Geriye düşen Trabzonspor, yediği gole hızlı karşılık vermeyi başararak kısa sürede eşitliği yakaladı.
Hamsik'in ortasında, ceza alanı içinde savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında, Trezeguet arka direkte kafa ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skora dengeyi getirdi.
HAMSIK ÖNE GEÇİRDİ, ALANYA 10 KİŞİ
Golün ardından morallenen Trabzonspor, iç sahada son maçına çıkan Hamsik'in penaltı golüyle öne geçti ve Alanyaspor da 10 kişi kaldı.
Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok, Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aksoy da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
24. dakikada penaltıda topun başına geçen Hamsik, kaleciyle topu ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi.
HAMSIK'TEN BU KEZ ASİST
Hamsik'e elveda maçında Slovak yıldız belki de bu sezonun en istekli görüntüsünü çizdi. 32. dakikada Bakasetas'a yaptığı asistle kalitesini bir kez daha kanıtladı.
32. dakikada Hamsik'in pasında, uzak mesafeden Bakasetas'ın sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'ün sol üst köşesinden filelerle buluştu.
LARSEN AFFETMEDİ
Trabzonspor'un bu sezonki en istikrarlı oyuncularından biri olan Larsen, yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek skoru 4-1'e getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.
35. dakikada soldan Visca'nın ortasında, arka direkte Trezeguet'in kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu Larsen dokunarak filelere gönderdi.
UMUT YİNE ATTI
Trabzonspor'un Bjelica geldikten sonra hayata dönen forveti Umut Bozok, Alanyaspor karşısında takımının 5. golünü kaydetti.
58. dakikada ceza alanında topu önünde bulan Umut düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada soldan ceza alanına giren Yusuf Özdemir'in şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, topu korner gönderdi. Korner atışında, Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda yakın mesafeden Erencan Yardımcı'nın dokunduğu top az farkla auta çıktı.
14. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Erencan Yardımcı, Candeias ile yaptığı ver-kaç sonrası topu Umut Güneş'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da uygun durumda yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi: 0-1
18. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Hamsik'in ortasında, ceza alanı içinde savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında, Trezeguet arka direkte kafa ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
22. dakikada Trabzon Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok, Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aksoy da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
24. dakikada Hamsik, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Yusuf Karagöz'ün ters köşesinden filelere yolladı: 2-1
32. dakikada Hamsik'in pasında, uzak mesafeden Bakasetas'ın sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'ün sol üst köşesinden filelerle buluştu: 3-1
34. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı içinde Hamsik'in yerden şutunda kaleci Yusuf Karagöz, topu çeldi. Daha sonra Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
35. dakikada soldan Visca'nın ortasında, arka direkte Trezeguet'in kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu Larsen dokunarak filelere gönderdi: 4-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Trezeguet'in pasında, sol taraftan son çizgiye doğru inen Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe'yi geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.
58. dakikada 5. golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında, Trezeguet'in indirdiği topu yakın mesafeden Umut Bozok, filelere gönderdi: 5-1
71. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz, güçlükle topu kornere çeldi.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 83 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 49 Bardhi), Visca (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Trezeguet (Dk. 61 Lahtimi), Umut Bozok
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Çağan Erciyas (Dk. 60 Eduardo), Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Ümit Akdağ), Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Koulouris)
Goller: Dk. 14 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor) Dk. 18 Trezeguet, Dk. 24 (penaltıdan) Hamsik, Dk. 32 Bakasetas, Dk. 35 Larsen, Dk. 58 Umut Bozok (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 22 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazandı ve tarihinde ilk kez üst üste 3 maçı +4 golle kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Trabzonspor 14. dakikada Umut Güneş'in golüyle yenik duruma düşse de 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Hamsik, 32'de Bakasetas, 35. dakikada Larsen ve 58. dakikada Umut Bozok'un golleriyle galibiyete uzanmasını bildi. Öte yandan Alanyaspor'dan Fatih Aksoy 22. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bordo mavili takım iç sahada ve üst üste 3. galibiyetini elde ederek 57 puana ulaştı. Alanyaspor ise 41 puanda kaldı.
Trabzonspor ligin son haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan Alanyaspor ise sezonu Trabzon deplasmanında tamamlamış oldu.
HAMSIK'İN TRABZON'DAKİ SON MAÇI
Trabzonspor'da hafta içinde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, Trabzon'daki son maçına çıktı.
Corendon Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik, ilk 11'de kaptan olarak görev yaptı.
Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.
TRABZON 11'İN DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta 4-2 kazandığı Bitexen Giresunspor maçının 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı ve Denswil sakatlıkları nedeniyle Akdeniz temsilcisi karşısında görev almadı. Kiralık oyuncu Lazar Markovic de kadroda yer almadı.
UĞURCAN'IN YERİNE MUHAMMET TAHA
Teknik direktör Nenad Bjelica stoperde Denswil ve Bartra'nın yokluğunda genç oyuncu Taha Altıkardeş'e ilk 11'de görev verdi. Bordo-mavili takıma geçen sezon başında gelen oyuncu, ilk kez 11'de forma şansı buldu.
Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe görev alırken Bardhi'nin yerine de Marek Hamsik oynadı.
Alt yapıdan Efe Yıldırım ile Ali Yılmaz da maç kadrosuna dahil edildi.
ALANYASPOR'DAN SÜRPRİZ GOL
Karşılaşmada Alanyaspor pas oyunu oynamaya çalışsa da Trabzonspor topa daha fazla hakim olmayı başardı. İlk 10 dakikada Alanyaspor Yusuf Özdemir ve Erencan Yardımcı'nın arka arkaya pozisyonlarını değerlendiremese de 14. dakikada konuk ekip öne geçti.
Sağ taraftan ceza alanına giren Erencan Yardımcı, Candeias ile yaptığı ver-kaç sonrası topu Umut Güneş'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da uygun durumda yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi.
PERDEYİ TREZEGUET AÇTI
Geriye düşen Trabzonspor, yediği gole hızlı karşılık vermeyi başararak kısa sürede eşitliği yakaladı.
Hamsik'in ortasında, ceza alanı içinde savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında, Trezeguet arka direkte kafa ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skora dengeyi getirdi.
HAMSIK ÖNE GEÇİRDİ, ALANYA 10 KİŞİ
Golün ardından morallenen Trabzonspor, iç sahada son maçına çıkan Hamsik'in penaltı golüyle öne geçti ve Alanyaspor da 10 kişi kaldı.
Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok, Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aksoy da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
24. dakikada penaltıda topun başına geçen Hamsik, kaleciyle topu ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi.
HAMSIK'TEN BU KEZ ASİST
Hamsik'e elveda maçında Slovak yıldız belki de bu sezonun en istekli görüntüsünü çizdi. 32. dakikada Bakasetas'a yaptığı asistle kalitesini bir kez daha kanıtladı.
32. dakikada Hamsik'in pasında, uzak mesafeden Bakasetas'ın sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'ün sol üst köşesinden filelerle buluştu.
LARSEN AFFETMEDİ
Trabzonspor'un bu sezonki en istikrarlı oyuncularından biri olan Larsen, yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek skoru 4-1'e getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.
35. dakikada soldan Visca'nın ortasında, arka direkte Trezeguet'in kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu Larsen dokunarak filelere gönderdi.
UMUT YİNE ATTI
Trabzonspor'un Bjelica geldikten sonra hayata dönen forveti Umut Bozok, Alanyaspor karşısında takımının 5. golünü kaydetti.
58. dakikada ceza alanında topu önünde bulan Umut düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada soldan ceza alanına giren Yusuf Özdemir'in şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, topu korner gönderdi. Korner atışında, Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda yakın mesafeden Erencan Yardımcı'nın dokunduğu top az farkla auta çıktı.
14. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Erencan Yardımcı, Candeias ile yaptığı ver-kaç sonrası topu Umut Güneş'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da uygun durumda yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi: 0-1
18. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Hamsik'in ortasında, ceza alanı içinde savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında, Trezeguet arka direkte kafa ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
22. dakikada Trabzon Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok, Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aksoy da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
24. dakikada Hamsik, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Yusuf Karagöz'ün ters köşesinden filelere yolladı: 2-1
32. dakikada Hamsik'in pasında, uzak mesafeden Bakasetas'ın sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'ün sol üst köşesinden filelerle buluştu: 3-1
34. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı içinde Hamsik'in yerden şutunda kaleci Yusuf Karagöz, topu çeldi. Daha sonra Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
35. dakikada soldan Visca'nın ortasında, arka direkte Trezeguet'in kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu Larsen dokunarak filelere gönderdi: 4-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Trezeguet'in pasında, sol taraftan son çizgiye doğru inen Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe'yi geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.
58. dakikada 5. golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında, Trezeguet'in indirdiği topu yakın mesafeden Umut Bozok, filelere gönderdi: 5-1
71. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz, güçlükle topu kornere çeldi.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 83 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 49 Bardhi), Visca (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Trezeguet (Dk. 61 Lahtimi), Umut Bozok
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Çağan Erciyas (Dk. 60 Eduardo), Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Ümit Akdağ), Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Koulouris)
Goller: Dk. 14 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor) Dk. 18 Trezeguet, Dk. 24 (penaltıdan) Hamsik, Dk. 32 Bakasetas, Dk. 35 Larsen, Dk. 58 Umut Bozok (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 22 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
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