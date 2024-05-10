Towns, NBA'in sosyal adalet ödülüne layık görüldü

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, NBA'in sosyal adalet ödülünün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Towns, NBA'in sosyal adalet ödülüne layık görüldü
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10 Mayıs 2024 13:39
Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, NBA'in sosyal adalet ödülünün sahibi oldu.

Towns, eşitlik, saygı ve katılım değerlerini korurken sosyal adalet peşinde koşan oyuncuları onurlandırmak için 2021'de oluşturulan Kareem Abdul-Jabbar Kupasının beş finalistinden biriydi.

Diğer finalistler ise Miami Heat'ten Bam Adebayo, New Orleans Pelicans'tan CJ McCollum, Oklahoma City Thunder'dan Lindy Waters III ve LA Clippers'tan Russell Westbrook'tu.

Hall of Fame sınıfı üyesi Abdul-Jabbar, lig yöneticileri ve sosyal adalet liderleri liderliğindeki bir komite tarafından seçilen ödül için 30 takımın tamamı birer oyuncuyu aday gösteriyor.

Towns, diğer nedenlerin yanı sıra Minnesota'da seçmen haklarının daha önce hüküm giymiş kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin savunucusu olmuştu.

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