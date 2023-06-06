Tottenham yeni teknik direktörünü açıkladı!

Premier Lig ekibi Tottenham yeni hocasını resmen açıkladı.
İngiliz ekibi, Celtic'i çalıştıran Ange Postecoglou'nun takımın başına getirildiğini duyurdu.
1995 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı.
İki sezondur Celtic'i çalıştıran Avustralyalı teknik adam Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
İskoç ekibiyle 2.79 puan ortalamasını yakalayan Postecoglou, Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyun ile büyük beğeni toplamıştı.
İngiliz ekibi, Celtic'i çalıştıran Ange Postecoglou'nun takımın başına getirildiğini duyurdu.
1995 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı.
İki sezondur Celtic'i çalıştıran Avustralyalı teknik adam Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
İskoç ekibiyle 2.79 puan ortalamasını yakalayan Postecoglou, Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyun ile büyük beğeni toplamıştı.
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