Tottenham yeni teknik direktörünü açıkladı!

Tottenham, takımın başına 4 yıllığına Ange Postecoglou'nun getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham yeni teknik direktörünü açıkladı!
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06 Haziran 2023 12:39
Son güncelleme 06 Haziran 2023 12:42
Premier Lig ekibi Tottenham yeni hocasını resmen açıkladı.

İngiliz ekibi, Celtic'i çalıştıran Ange Postecoglou'nun takımın başına getirildiğini duyurdu.

1995 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı.

İki sezondur Celtic'i çalıştıran Avustralyalı teknik adam Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

İskoç ekibiyle 2.79 puan ortalamasını yakalayan Postecoglou, Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyun ile büyük beğeni toplamıştı.

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